100 Millionen Euro für Musikdienst Deezer

Nach Angaben der französischen Tageszeitung Le Figaro ist es die bislang größte Finanzspritze für ein Start-up in Frankreich. Der Eigentümer der Warner Music Group, Access Industries, und Idinvest pumpten 100 Millionen Euro in den französischen Musik-Streaming-Dienst Deezer. Bei der Finanzierungsrunde nicht dabei ist die France-Telecom-Tochter Orange, die davor elf Prozent an dem Start-up hielt. Gerüchte über eine Übernahme Deezers durch Orange dürften damit hinfällig sein.

Warner Music Group sichert sich Einfluss

Die Warner Music Group, nach Universal und Sony Music der drittgrößte Musikkonzern der Welt, sicherte sich damit maßgeblichen Einfluss auf den Streaming-Dienst. Verhandlungen um Streaming-Lizenzen könnten künftig einsetig verlaufen, kommentierte Techcrunch den Deal. Auch beim Deezer-Konkurrenten Spotify sind die großen Labels mit an Bord. Deren Anteil dürfte aber weit geringer sein, als jener von Warner Music an Deezer.

Rund 20 Millionen Nutzer weltweit

Der Online-Musikdienst hat 18 Millionen Musiktitel zum Streamen im Angebot und zählt weltweit rund 20 Millionen Nutzer. 1,5 Millionen davon greifen dabei auf kostenpflichtige Abos zurück. In Österreich kooperiert Deezer mit T-Mobile Austria. Nach