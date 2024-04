Mobilfunk: Datenverbrauch in Österreich erreichte Rekordwert

Österreichische Mobilfunkkunden haben im vergangenen Jahr mehr als 5 Mrd. Gigabyte an Daten verbraucht, mehr als eine Mrd. Gigabyte mehr als im Jahr davor. Ohne 5G wären die Netze damit bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, sagte Alexander Stock, Technikchef bei der Telekom Austria und Präsident des Branchenverbandes Forum Mobilkommunikation (FMK), bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Wien.

Die Gesprächsminuten haben sich nach den Spitzen in der Corona-Zeit von mehr als 29 Mio. Minuten auf das Vor-Corona-Niveau eingependelt. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 22,3 Mio. Minuten in österreichischen Mobilfunknetzen telefoniert. Der Gesamtumsatz der heimischen Mobilfunker stieg im vergangenen Jahr auf 3,634 Mrd. Euro von 3,375 Mrd. Euro im vergangenen Jahr.

Insgesamt waren in Österreich 2023 knapp über 26 Millionen SIM-Karten im Umlauf, 2 Mio. mehr als Jahr davor. Der Anstieg beruht hauptsächlich auf Anwendungen im Internet der Dinge, etwa SIM-Karten in Autos oder Chips zum Tracking von Haustieren. Die Zahl der SIM-Karten, die zum Telefonieren oder Surfen verwendet werden, blieb mit rund 14 Mio. stabil.

➤ Mehr lesen: Servicepauschale bei Mobilfunkern ist Geschichte