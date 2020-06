Apple verstärkt Lobbying in Washington

Der US-Konzern hat eine neue Firma für Lobbying engagiert. Sie soll sich in Washington D.C. einsetzen, um die Interessen von Apple besser zu vertreten. Dies berichtet der Blog Politico. "Fierce, Isakowitz and Blalock", so der Name des Lobbyisten-Unternehmens, agiert seit 1. Februar im Auftrag von Apple und kümmert sich um Themen, die künftige Innovationen betreffen. Erwartet wird, dass sich die Firma künftig in den Bereichen Telekommunikation, Patente, Copyright und Datenschutz stark machen wird, um Gesetzes zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

Bislang war Apple in der Hauptstadt kaum präsent und gab im Vergleich zu anderen IT-Unternehmen wenig Geld für Lobbying aus. Während etwa Microsoft 2010 7 Millionen US-Dollar investierte, gab Apple lediglich 1,6 Millionen aus.

(futurezone)