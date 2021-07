Ausfall: Eety-Kunden seit über 24 Stunden ohne Internet

Der zu Drei gehörende Mobilfunker Eety hat seit Montagmorgen mit einem Totalausfall des Datennetzes zu kämpfen. Eety-Kunden haben keinen Zugang zu Datendiensten, weder im 3G- noch im 4G-Netz. Die Sprachtelefonie und SMS-Funktionen sind nicht beeinträchtigt. Eety nutzt das Netz von Drei, der Fehler liegt aber in der IT-Infrastruktur des Anbieters, nicht im Netz selber. Drei-Kunden sind deshalb nicht betroffen.

"Derzeit kommt es zu unvorhersehbaren Störungen im Datenbereich von Eety. Die Techniker arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, damit Kunden das Eety Netz wieder in gewohnter Qualität nutzen können", sagt Pressesprecher Tom Tesch gegenüber der futurezone. Bei Eety hoffe man, die Probleme noch heute in den Griff zu bekommen. Was genau schiefgelaufen ist, wird derzeit nicht kommuniziert, auf Facebook schreibt die Eety-Öffentlichkeitsarbeit, bei der Ursache handle es sich um ein Betriebsgeheimnis.