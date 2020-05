"Billiges" iPhone ist vielen Chinesen zu teuer

Das neue iPhone 5c enttäuscht viele Chinesen. Der Preis des eigentlich als „Billigmodell“ für den chinesischen Massenmarkt erwarteten Smartphones stößt potenzielle Käufer ab. In einer Umfrage des populären Onlineportals sina.com fanden 86 Prozent von 180.000 Teilnehmern das bunte iPhone 5c mit 4488 Yuan, umgerechnet 553 Euro, zu teuer. Im chinesischen Internet und Fachmedien gab es kritische und höhnische Kommentare. „Für 4488 Yuan ist das iPhone 5c kein bisschen wettbewerbsfähig“, schrieb das große Portal Sohu.

Während 37 Prozent eher das Spitzenmodell 5s für 5288 Yuan oder 651 Euro kaufen würden, kam das 5c in der Sina-Umfrage nur auf 3,9 Prozent. Eine Mehrheit von 58 Prozent würde überhaupt keines der beiden iPhones kaufen. „Wie kann eine Billigversion dermaßen teuer sein?“, fragte ein Nutzer. Erstmals stellte Apple das neue Modell am Mittwoch mit einer Präsentation in Peking fast zeitgleich auf dem Wachstumsmarkt China vor, wo der Konzern verloren gegangene Marktanteile zurückgewinnen will.