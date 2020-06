DiTech-Insolvenzanmeldung verschoben

Der insolvente Computerhändler DiTech verschiebt die für heute angekündigte Insolvenzanmeldung beim Handelsgericht Wien aufgrund noch laufender Finanzierungsverhandlungen auf nächste Woche. DiTech will ein Sanierungsverfahren mit Fremdverwaltung beantragen, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.