Zilog Z80: Legendäre CPU wird nach fast 50 Jahren eingestellt

Der Zilog Z80 wurde im Jahr 1976 auf den Markt gebracht - in einer Zeit, in der Mikroprozessoren noch in den Kinderschuhen steckten. Er mauserte sich zu einem der weltweit meistverbreiteten 8-Bit-CPUs und kam vor allem in Arcade Games, in normalen Computern und Videospiel-Geräten zum Einsatz. Nach 48 Jahren ist diese Ära nun zu Ende.

Bestellungen noch bis Mitte Juni

Bis 14. Juni 2024 haben Kund*innen noch Zeit, ihre Bestellung aufzugeben, bevor der Fertigungspartner von Zilog die Unterstützung der Technologie einstellt. Dass man einen Zilog erhält, ist nicht gesichert. Je nach Nachfrage soll eine minimale und maximale Stückzahl pro Kund*in bestellbar sein. Bestellungen können im Nachhinein auch nicht mehr storniert werden.