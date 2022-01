Student baut Mikrochips selbst in der Garage

Die Maschinen, die Konzerne wie Intel für die Produktion von Mikrochips besitzen, sind riesig, schwer und sündteuer . Dass Privatpersonen die winzig kleinen Strukturen von Prozessoren daheim auch nur annähernd nachbilden können, erscheint aus heutiger Sicht unmöglich. Ein Student der Carnegie Mellon University (Pennsylvania, USA) beweist aber das Gegenteil. Er bastelt mit Techniken aus den frühen Tagen der Computerentwicklung hausgemachte Mikrochips in der Garage seiner Eltern .

Wie Ars Technica berichtet , formte sich bei Sam Zeloof das Interesse an der Mikrochipherstellung bereits in der Schule. "Vielleicht ist es übertriebenes Selbstbewusstsein, aber ich denke mir, dass ein anderer Mensch dahinter gekommen ist, wie es funktioniert, deshalb kann ich das auch, auch wenn es länger dauert ", wird Zeloof zitiert.

Rasanter Fortschritt

Solcherart motiviert, begann Zeloof in seinem Studentenheimzimmer mit Geräten zu basteln, die früher Hightech waren, mittlerweile aber zu günstigen Preisen in Online-Marktplätzen angeboten werden. Da dem Heimbetreiber die Ausstattung spätestens bei einem Röntgengerät als zu unsicher erschien, übersiedelte er die Produktion in die elterliche Garage.

Zeloofs erster Chip hatte 6 Transistoren und wurde in 66 Schritten hergestellt. Dem Z1 folgte drei Jahre später, 2021, der Z2, ein Chip mit 1.200 Transistoren. Er wird mittels Fotolithografie hergestellt. Zeloof meint scherzhaft, er mache mit der Leistungssteigerung schnellere Fortschritte als die Chip-Industrie in ihren frühen Tagen.