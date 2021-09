Das ist das kleinste fliegende Gerät aller Zeiten

Die Technik lässt sich immer wieder von der Natur inspirieren. „Wir denken, diesmal haben wir die Natur geschlagen“, sagt John Rogers, Projektleiter an der Northwestern Universität .

Dabei handelt es sich um einen „fliegenden Mikrochip“, oder auch Microflier. Er ist inspiriert von Baumsamen, die durch ihre Form eine aerodynamische Eigenschaft haben und so langsam zu Boden fallen. Ein Beispiel dafür sind die Samen des Ahornbaums, die sich beim Herunterfallen drehen und so an kleine Hubschrauber erinnern.

„Im Vergleich zur Natur haben wir geschafft Strukturen zu bauen, die in einer stabileren Flugbahn sind und langsamer fallen, als vergleichbare Samen von Bäumen oder Pflanzen“, sagt Rogers.