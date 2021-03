Wiener Forscher messen, wie ein Marienkäfer die Raumzeit krümmt

Wiener Physiker haben die kleinste jemals bestimmte Gravitationskraft gemessen. Es handelt sich um die Anziehungskraft eines 90 Milligramm schweren Goldkügelchens. Es ist etwa so schwer wie ein Marienkäfer und zieht andere Objekte mit einer Beschleunigung an, die 30 Milliarden Mal kleiner ist als jene der Erde, berichten die Forscher im Fachjournal „ Nature “. Sie wollen sich mit solchen Experimenten der noch unklaren Verbindung zwischen Gravitation und Quantenphysik annähern.

Quantenphysik und Gravitation

Markus Aspelmeyer von der Fakultät für Physik der Universität Wien und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und seine Kollegen diskutieren schon lange das noch unklare Verhältnis zwischen Quantenphysik und Gravitation. „Wenn man in Zukunft einmal diese Schnittstelle untersuchen will, dann darf man nicht nur gut in Quanten sein, sondern muss auch gut in Gravitation sein“, erklärte der Quantenphysiker im Gespräch mit der APA seinen Zugang zu der aktuellen Arbeit.

Das Problem auf ganz kleinen Skalen ist, „dass die Allgemeine Relativitätstheorie zwar gut die Phänomene der Gravitation beschreibt, doch Quantenphänomene damit unvereinbar sind“, so Aspelmeyer. So kann man laut Quantenphysik eine Masse so präparieren, dass sie sich so verhält, als ob sie an zwei Orten gleichzeitig ist - die Physiker nennen das „Superposition“. „Ungeklärt ist allerdings, ob das Gravitationsfeld einer solchen Masse auch in einer Superposition ist“, erklärte der Physiker, für den die Frage, ob die Gravitation eine Quantenbeschreibung braucht, rein experimentell zu klären ist.

Der Weg dorthin sei noch weit, schließlich braucht man dafür eine Masse, die groß genug ist, dass man ihr Gravitationsfeld messen kann, und gleichzeitig klein genug ist, um sie in Superposition bringen zu können. „Ich glaube aber, dass es prinzipiell möglich ist“, so Aspelmeyer, der gemeinsam mit Tobias Westphal mit dem aktuellen Experiment einen Schritt in diese Richtung unternommen hat.