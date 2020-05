Wie Corona die Forschung in Österreich prägt

Die Forschungsarbeit zu älteren, uns gut bekannten Viren wie Hepatitis oder Herpes liegt großteils vorerst auf Eis. Denn in diesem Jahr hat sich SARS-CoV-2 vorgedrängt. Weltweit rückt das neue Coronavirus in den Fokus der Wissenschaft. Und auch jenem der Gesellschaft. So interessieren sich mehr Österreicher in der aktuellen Krise nachweislich für Forschung – das Gros spricht sich generell für mehr Forschungsaktivitäten in Österreich aus, wie eine aktuelle Gallup-Studie belegt hat. Die Menschen hoffen auf schnelle Lösungen und auf ein Heilmittel.

Unternehmen motiviert

Diese neue Offenheit kann Klaus Pseiner, Geschäftsführer der Österreichischen Förderungsgesellschaft (FFG) bestätigen: „Durch Corona haben sich die öffentliche Wahrnehmung und die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung geändert. Wir sehen dadurch auch, wie wichtig faktenbasierte Entscheidungen sind. Die Menschen haben längst erkannt, dass Forschungsergebnisse dazu beitragen, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen und Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs stärken“, sagt er. Das zeigt sich auch im aktuellen Jahresbericht der FFG.

Laut FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth habe das Coronavirus aber vor allem deutlich gemacht, dass Forschung und Entwicklung die wichtigste Zukunftsvorsorge ist – „sowohl in wirtschaftlicher wie auch in gesellschaftlicher Hinsicht.“ Viele Forscher haben in der Corona-Krise laut Egerth Initiative gezeigt und arbeiten rege an Diagnostika, Medikamenten, Therapien und Schutzimpfungen. Daneben gebe es zahlreiche weitere Projekte und Entwicklungen wie Pandemie-Prognosemodelle, Werkstofftechnologien und Lösungen in der Medizintechnik.