Buckyballs: Nervenzellen müssen in den Käfig

An bestimmten Punkten der Flüssigkeit bilden sich Schwingungsknoten, an denen die Flüssigkeit statisch ist. Dort werden die Zellen nicht mehr herumgewirbelt und bleiben haften. Und genau an diesen Knoten werden auch die Buckyballs platziert, in die die Zellen hineingeladen werden. So kann lebendiges Gewebe in einer bestimmten Form wachsen und das Zell-Verhalten manipuliert und gesteuert werden – etwa die Länge der Nervenverbindungen, die sich mit den benachbarten Buckyballs zusammenschließen. Die Gerüststrukturen könnten auf diese Weise viel dichter und effizienter beladen werden, als es mit herkömmlichen Methoden der Zellbesiedelung überhaupt möglich wäre.

Für die Studie wurden mehrere Designs erzeugt: „Wir wollen wissen, bei welchen Käfigen mehrere Zellen zurückbleiben, damit man sieht, wie effizient man diese befüllen kann“, so Ovsianikov. Auch sei es wichtig herauszufinden, wie die Zellen kommunizieren und welche Rolle die Abstände zwischen den Käfigen und die Anzahl der Zellen spielen. Mithilfe der so erzeugten neuronalen Netzwerke ließen sich in Zukunft jedenfalls biologische Fragen klären, auf die man sonst experimentell keinen direkten Zugang hätte.