Ein Bitcoin kostet erstmals mehr als 2000 Dollar

Die Preissteigerung der Alternativwährung Bitcoin scheint unaufhaltsam. Im vergangenen Jahr legte die Währung um über 300 Prozent an Wert und kostet nun mehr als 2000 Dollar.

Wer vor einiger Zeit in Bitcoins investiert hat, kann sich freuen. Die Cryptowährung legte seit Anfang 2017 eine extreme Preissteigerung hin und durchbrach erstmals in der eigenen Geschichte die 2000-Dollar-Marke. Zum Vergleich: Wer die Währung vor genau einem Jahr kaufte, musste nur 438 Dollar hinlegen. Anfang des Jahres durchbrach Bitcoin die 1000 Dollar für eine "Münze". Eine Ende der Wertsteigerung ist derzeit nicht in Sicht, Experten glauben sogar, dass Bitcoin auf Werte von über 10.000 Dollar kommen könnte.