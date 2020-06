Fabasoft Cloud erhält TÜV-Zertifikat

"Basis des Zertifizierungsprozesses im Bereich Cloud Security ist ein eigens entwickelter und umfassender Anforderungskatalog für Sicherheit und Compliance. Das Zertifikat 'Certified Cloud Services' orientiert sich an den hohen Anforderungen des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes und am Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27001 und am IT-Grundgesetz des BSI", so Reese.

Der Anforderungskatalog für eine TÜV-Zertifizierung setzt sich aus sechs Hauptelementen zusammen. Bei Infrastruktur und Datensicherheit wird vor allem auf Verfügbarkeit und Qualität der Architektur, sowie auf Sicherheit der Systeme und Netzwerke geachtet. Belastbarkeit und Qualität der Betriebsprozesse, sowie effektives Management von gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen spielen ebenso eine Rolle wie Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und kontinuierliche Bereitstellung und Weiterentwicklung des Cloud-Services.