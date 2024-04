Mond aus der Hölle: NASA zeigt 200 Kilometer langen Lavasee

Die Raumsonde Juno hatte ihm Rahmen ihrer Jupiter-Aktion kürzlich 2 knappe Vorbeiflüge an Io. Dabei näherte sie sich der Oberfläche bis zu 1.500 Kilometer an. Die NASA hat nun die Daten, die dabei gesammelt wurden, analysiert. Anhand dieser wurden Animationen gemacht.

Io ist der viertgrößte Mond von Jupiter. Gleichzeitig ist er der Himmelskörper mit dem meisten, aktiven Vulkanismus in unserem Sonnensystem. Die NASA bezeichnet ihn deshalb auch als höllischen Mond .

Besonders beeindruckend ist Loki Patera. Dabei handelt es sich um einen 200 Kilometer langen See mit Inseln. Der See ist bis zum Rand mit glühender Lava gefüllt. Große Teile des Sees sind ungewöhnlich glatt. Die Forschenden gehen davon aus, dass sich an diesen Stellen die Lava weit genug abgekühlt hat, um vulkanisches Glas zu bilden.

Insgesamt ist Io relativ glatt im Vergleich zu Jupiters anderen Monden. Dennoch wurde die Landschaft komplett verwandelt, ohne Hinweise auf Einschlagskrater, wie sie etwa der Mond der Erde aufweist. Auch das ist dem starken Vulkanismus von Io geschuldet.

Ein Beispiel für die extreme Landschaft ist „Steeple Mountain“. Auch von diesem Berg konnte anhand der von Juno gesammelten Daten eine Animation gemacht werden.