Video: NASA-Raumsonde rast mit 211.000 km/h über Jupiter

Die NASA-Raumsonde "Juno" hat im April zum 41. Mal den Jupiter überfolgen. Dabei ist sie dem Planeten ganz schön nahegekommen, wie kürzlich von der US-Weltraumbehörde veröffentlichte Aufnahmen zeigen.

Spitzengeschwindigkeiten

Junos Tiefflug wurde mit der „JunoCam“ aufgenommen, einer Kamera, die sich an Bord der rund 20 Meter langen Raumsonde befindet. Juno näherte sich den Wolken des Jupiter auf 3.300 Kilometer an und flog mit einer Geschwindigkeit von 131.000 Meilen pro Stunden (211.000 Kilometer pro Stunde) an dem Planeten vorbei.

Das ist laut dem Jet Propulsion Labratory der NASA 5-mal so schnell, wie die Raumfahrzeuge der Apollo-Missionen seinerzeit von der Erde zum Mond unterwegs gewesen sein.