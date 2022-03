Surreales Bild zeigt gewaltige Stürme auf dem Jupiter

Eine spektakuläre Nahaufnahme des Gasriesen erinnert an künstlerische Gemälde.

Der größte Planet in unserem Sonnensystem ist in erster Linie für seine Ausmaßen und den riesigen roten Fleck bekannt. Abseits von dem stürmischen rötlichen Gebiet, herrschen auf dem Jupiter aber auch noch zahlreiche andere gewaltige Stürme .

Extreme Stürme auf dem Gasriesen

Solche Stürme können die Größe der Erde erreichen, schreibt die US-Raumfahrtagentur. Außerdem würden dort Windgeschwindigkeiten von bis 539 km/h vorherrschen und die Stürme können bis zu 60 Kilometer hoch in die Atmosphäre des Gasriesen reichen.

Aufgenommen wurde das ursprüngliche Bild von der Juno-Sonde, die seit 2016 den Jupiter umkreist. Die Farbgestaltung des Fotos stammt von den Citizen Scientists Gerald Eichstädt und Sean Doran.

Zahlreiche spektakuläre Jupiter-Bilder

Schon in der Vergangenheit hat die Juno-Sonde der NASA immer wieder mit spektakulären Nahaufnahmen vom Jupiter und seinen Monden für Aufsehen gesorgt. Hier eine kleine Auswahl an Jupiter-Bildern, die ziemlich oft an künstlerische Gemälde erinnern.