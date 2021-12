NASA veröffentlicht gruseligen Sound von Jupiter-Mond Ganymed

Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Weil er so groß ist, hat er auch viele Monde: Derzeit wird von 79 Stück ausgegangen. Der größte dieser Monde ist Ganymed. Am 7. Juli 2021 flog die Jupitersonde Juno knapp an Ganymed vorbei und zeichnete dabei elektrische und magnetische Wellen auf, die in der Magnetosphäre des Mondes erzeugt werden auf.

Wenn die Frequenzen dieser Emissionen in den Audiobereich verschoben werden, wird daraus ein gruselig klingender Sound, der auch aus einem Horrorfilm stammen könnte. Das Audio-File wurde erstmals auf der Herbsttagung 2021 der American Geophysical Union vorgestellt. Nun hat es das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA auch auf YouTube veröffentlicht sowie einen Artikel mit einigen Hintergrundinformationen dazu bereit gestellt.