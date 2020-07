NASA-Sonde Juno entdeckt seltsames Plasma-Eis auf Ganymed

Mit Plasma bombardiert

Der Grund dafür ist, dass das Eis ständig mit Plasma, also geladenen Sonnenteilchen, bombardiert wird. Dies verhindert, dass sich die klaren, kristallinen Strukturen bilden können.

Doch warum ist das nur auf den Polen von Ganymed so? Ganymed ist der einzige Mond unseres Sonnensystems, der ein Magnetfeld hat. Auf der Erde bildet das Magnetfeld einen Pfad für Plasma, um in die Atmosphäre einzutreten. Diese schwächt die schädlichen Effekte davon stark ab. Was überbleibt, manifestiert sich in den Polarlichtern.

Bei Ganymed läuft das Plasma den Magnetfeldlinien entlang zu den Polen. Weil es keine Atmosphäre gibt, um es abzuschwächen, schlägt es dort mit voller Wucht ein. Und Plasma kriegt Ganymed reichlich ab, weil es von der Magnetosphäre von Jupiter auf den Mond geschleudert wird.

Leben auf Jupiter-Mond

Die Entdeckung dieses Phänomens auf Ganymed soll dabei helfen, die Entstehungsgeschichte und Evolution der Jupiter-Monde besser zu verstehen. Außerdem wird mit Junos Entdeckungen die nächste Jupiter-Mission vorbereitet. 2030 soll eine Sonde der ESA Jupiter und seine 4 größten Monde untersuchen.

Einer dieser Monde ist auch Europa. Dieser ist für die Forscher besonders interessant. Laut der NASA könnte es hier Leben geben. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.