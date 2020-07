37 aktive Vulkane: Die Venus ist höllischer als gedacht

Wissenschaftler haben eine Studie veröffentlicht, laut der es mindestens 37 aktive Vulkane auf der Venus gibt. Bisher gab es Hinweise darauf, ein konkreter Nachweis, dass die Venus geologisch aktiv ist, fehlte aber.

Aufgrund von Analysen war bekannt, dass die Oberfläche der Venus relativ jung ist. Sie hat sich vermutlich erst in der letzten Milliarde Jahre gebildet. In dieser Zeit hätte die Oberfläche abkühlen und so hart werden können, dass kein weiteres Magma aus dem Inneren des Planeten mehr nach außen dringt. Einer der Hinweise, dass das nicht so ist, war eine Studie über erstarrte Lavaströme, Anfang des Jahres. Laut der Studie waren diese bis zu 2,5 Millionen Jahre jung.