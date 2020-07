So könnte der nächste Venus-Rover aussehen

Mechanische Teile statt Elektronik

Gewonnen hat das Projekt "Venus Feelers" des ägyptischen Architekten Youseef Ghali. Sein Rover verzichtet wegen der hohen Temperaturen auf herkömmliche Reifen und setzt stattdessen auf ein Geflecht aus Metal. Dem Rover vorangestellt sind zwei so genannte "Feeler", die jeweils aus drei kleinen Reifen bestehen. Sie sollen größere Felsbrocken, Löcher oder steile Abhänge erkennen und so den Rover in der Bahn halten.

Eine weitere Herausforderung beim Rover-Design ist der hohe Druck der Venus-Atmosphäre. Der Druck auf dem Planeten ist 92 Mal so hoch wie jener auf der Erde und ungefähr so hoch wie in einer Meerestiefe von 900 Metern. Nicht zuletzt deshalb sind beim "Venus Feeler" keine elektronischen Sensoren oder Hydraulikelemente sichtbar. Das gesamte Konzept besteht hauptsächlich aus mechanischen Teilen.