Raumsonde Juno schickt Nahaufnahmen von Vulkanwelt Io

Am 30. Dezember ist die Raumsonde Juno knapp am Jupitermond Io vorbeigeflogen und hat dabei beeindruckende Fotoaufnahmen gemacht. Die NASA hat nun einige Exemplare veröffentlicht . Darauf sind einige der aktiven Vulkane gut erkennbar, deren Gesamtanzahl auf bis zu 400 geschätzt wird .

Strahlung gefährlich für Bordinstrumente

Wie Mashable berichtet, näherte sich die NASA-Raumsonde Juno Io bis auf 1.500 Kilometer an. In kosmischen Maßstäben ist das relativ wenig - es entspricht etwa der dreifachen Distanz, in der das Hubble-Weltraumteleskop um die Erde kreist. Die Annäherung an Objekte um Jupiter sind für die Raumsonde mit Risiken verbunden.

Vor allem die erhöhte Strahlung um den Gasriesen macht den Bordinstrumenten zu schaffen. Bei einem Vorbeiflug an Io 2022 gab es einen solch hohen Strahlungsanstieg, dass einige Fotoaufnahmen verloren gingen.