NASA-Sonde Juno liefert spektakuläre Fotos von Io

Die NASA-Sonde Juno ist am 1. März am Jupitermond Io vorbeigeflogen. Dabei näherte sie ihm sich bis auf 51.500 Kilometer. Die Sonde konnte bei ihrer Begegnung mit dem drittgrößten der 4 Jupitermonde und dem vulkanisch aktivsten Himmelskörper im Sonnensystem atemberaubende Fotos machen.

Generell sind es die bisher detailreichsten Bilder von Io, seitdem die NASA-Raumsonde New Horizons auf ihrem Weg zu Pluto an ihm vorbeigeflogen ist. New Horizons ist 2006 gestartet.