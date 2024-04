NASA: Raumschiff mit revolutionärem Solarsegel ist bereit zum Start

Das erste Raumfahrzeug mit Solarsegel startete die japanische Raumfahrtagentur JAXA im Jahr 2010 . Seitdem sind weitere Solarsegler im All dazugekommen. Die NASA will nun ein neues Solarsegel-Experiment im Weltraum starten und dabei eine potenziell revolutionäre neue Technologie testen.

So wie der Wind Segelschiffe auf dem Meer antreibt, können die Photonen des Sonnenwinds Solarsegel vorwärts schieben. Das Solarsegel-Prinzip hat den Vorteil, ohne Treibstoff auszukommen, weshalb ihm in der Raumfahrt eine große Zukunft blüht.

Wie ein Maßband ausgerollt

Das Advanced Composite Solar Sail System - so der sperrige Name des Raumfahrzeugs, ist ein relativ kleiner Satellit (12 Cubesat-Einheiten), der ein 80 Quadratmeter großes Solarsegel entfalten kann. Schlüssel dafür sind 4 Masten aus Kunststoff, die das Segel aufspannen. Sie sind während des Transports ins All wie ein Metallmaßband aufgerollt. Im Weltraum werden sie abgerollt und ragen gerade aus dem Gehäuse des Satelliten heraus, während sie 4 Solarsegel-Module zwischen sich aufspannen. Kameras werden den Vorgang genau beobachten.

"7 Meter dieser ausrollbaren Streben lassen sich auf eine Größe zusammenrollen, die in deine Hand passt", sagt Alan Rhodes, Chefingenieur der Mission vom NASA Ames Research Center im kalifornischen Silicon Valley. Kommt der Mechanismus erfolgreich zur Anwendung, könnte das zukünftige Designs von Solarsegel-Raumfahrzeugen prägen, sind die Wissenschaftler*innen der NASA überzeugt.

Am Nachthimmel so hell wie Sirius

Das Advanced Composite Solar Sail System soll noch im April an Bord einer Electron-Rakete von Rocket Lab von Neuseeland aus in den Weltraum gebracht werden. Je nach Stellung des Solarsegels im Orbit ist es auch von der Erde aus gut erkennbar. Laut der NASA sollte es als heller Stern am Nachthimmel erscheinen. Das reflektive Material des Solarsegels kann das Objekt ungefähr so hell wie den Stern Sirius erscheinen lassen.

Auf ihrer Website bezeichnet die NASA den CubeSat samt Solarsegel als Raumschiff. Bei diesem Test sollen durch verschiedene Segelstellungen mehrere Manöver durchgeführt werden, um den Orbit des Raumschiffs zu ändern. Mit den gesammelten Testdaten soll der Bau größerer Solarsegel möglich werden, um größere Raumschiffe anzutreiben und zu steuern.