Brotlaib-große Sonde wird sich zu Solarsegel entfalten

The Planetary Society

Die Entwicklung der Technologie ist seit jeher eines der Hauptanliegen der Non-Profit-Organisation The Planetary Society, die 1980 u.a. vom Astronomen Carl Sagan mitbegründet wurde. Derzeitiger CEO ist Bill Nye, der in den USA als "Science Guy" Bekanntheit erlangt hat. Die Planetary Society hat in der Vergangenheit bereits zwei Versuche unternommen, um Solarsegel in den Weltraum zu bringen. Beide sind gescheitert. Für die Entwicklung von Lightsail 2 brachte die Organisation insgesamt sieben Millionen Dollar auf.