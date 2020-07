Facebook erhöht Preisspanne für Börsengang

Facebook hat Kreisen zufolge die Preisspanne für den Börsengang erhöht und will nun mehr als zwölf Milliarden Dollar einsammeln. Wegen der starken Nachfrage habe das weltgrößte soziale Netzwerk die Spanne auf 34 bis 38 Dollar je Aktie von zuvor 28 bis 35 Dollar angehoben, sagte ein mit dem Vorgang Vertrauter am Montag. Damit wäre der Internet-Konzern, dessen Aktien ab Freitag an der Nasdaq gehandelt werden sollen, zwischen 93 und 104 Milliarden Dollar wert. Facebook käme auf eine größere Marktkapitalisierung als Hewlett-Packard und Dell zusammen. Ein Facebook-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Hohe Erwartungen

Investoren reißen sich um die Papiere des Online-Treffpunktes mit mehr als 900 Millionen aktiven Nutzern. Der IPO sei bereits überzeichnet, sagte eine weitere mit der Sache vertraute Person. Deswegen würden die Konsortialbanken die Bücher bereits am Dienstag und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant schließen und keine Kauf-Aufträge mehr entgegennehmen.

Zweifel

Trotz des Rummels um Facebook gibt es weiterhin Zweifel an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Erst Ende April verunsicherte Facebook Beobachter mit dem ersten Umsatzrückgang zum Vorquartal seit mindestens zwei Jahren. Facebook kämpft gegen Google um die wertvolle Zeit der Internetnutzer, die sich wiederum bei Werbekunden in bares Geld verwandeln lässt.