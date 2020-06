Finnland nach Nokia: Umdenken statt Jammern

"Das Versagen von Nokia war eigentlich eine positive Sache. Es hat die Menschen zum Umdenken gezwungen. Die alte Mentalität war, dass der Wohlstand des Landes aus dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen wie Nokia, Finnair, den Papier-Unternehmen oder den Werften geschöpft wird." Diese Einstellung sei innerhalb weniger Jahre einem von der unternehmerischen Basis getragenen und Konsumenten-orientierten Ansatz gewichen, meint Loikkanen.

Beispiele für internationale Erfolge im Kielwasser des Nokia-Untergangs finden sich folglich kaum in der Handybranche, wo der Newcomer Jolla immer wieder als möglicher Nokia-Nachfolger gehandelt wird. Auch Spiele-Entwickler wie Roivo (" Angry Birds") oder Supercell ("Clash of Clans") aus der derzeit wohl am meisten gehypten Zukunftsbranche Finnlands sind, wenn es nach den Hoffnungen der finnischen Wirtschaftsstrategen geht, nur die Spitze eines künftigen Eisbergs aus Erfolgsstorys.

Koopee Hilttunen vom Dachverband der finnischen Spiele-Industrie schätzt den Anteil seiner Branche am Gesamtexport Finnlands auf 1,5 Prozent. Die Entwicklung sei in den vergangen Jahren exponentiell verlaufen. "2013 haben wir mit 850. Mio. Euro mehr verdient als der gesamte Rest des finnischen Kulturexports. Darunter fallen sowohl Musik ("Apocalyptica"; "Him", " Sunrise Avenue"), Film (Kaurismäki-Brüder) als auch Literatur ( Sofi Oksanen, Arto Paasilinna und diverse Erfolgskrimi-Autorinnen).