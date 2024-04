Apple Event am 7. Mai 2024: Diese Neuheiten werden erwartet

➤ Mehr lesen: Das ist von Apple in den nächsten 3 Jahren zu erwarten

In der Zeitzone des Apple-HQs startet der Apple-Event um 7 Uhr früh. In Österreich ist das um 16 Uhr . Die frühe Uhrzeit legt nahe, dass es sich dabei nicht um eine Live-Veranstaltung handeln wird, sondern um einen Stream einer zuvor aufgezeichneten Präsentation .

Apple hat heute einen „Special Event” angekündigt, berichtet The Verge. Dieser findet am 7. Mai statt, zu einer für Apple eher ungewöhnlichen Zeit.

Der Stift soll zeigen, dass iPads vorgestellt werden. Die kräftigen bunten Farben könnten auf ein Modell mit OLED-Display deuten. Der Spruch „Let Loose“ wiederum spielt auf Leichtigkeit an, also vermutlich auf ein iPad Air.