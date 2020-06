Jumio: Revolutionärer Bezahldienst gegen PayPal

Die Technologie, mit der die Karte gescannt wird, hat Mattes in Israel entdeckt, die Patente der Entwickler erworben und perfektioniert. Die Fehlerquote liege bei 1:1.000.000. Beim Bezahlvorgang wird die Karte vor die Webcam – jede Cam mit VGA-Auflösung funktioniert - gehalten, der Client erkennt an Hand der Unebenheiten (Schrift, Muster etc.), ob es sich um eine Kopie oder eine echte Karte handelt. Nur dann wird ein sicherer Videostream mit der Netswipe-Zentrale hergestellt. „Es werden keine Fotos von der Karte gemacht, keine Daten gespeichert, das System am Server verifiziert nur die Echtheit der Karte“, so Mattes. Netswipe wird, davon sind Experten überzeugt, Online-Bezahldienste wie etwa PayPal direkt angreifen.

Drei Netswipe-Produkte

Zum Start wird es drei Produkte geben. Bei "Netwipe Start" lässt sich ein Payment-Plug-in in eine Webseite integrieren, so einfach wie ein YouTube-Video. Bei Netswipe Start fallen 2,75 Prozent Provision an. " Netswipe Scanning" ist ein Produkt für Online-Shops, die bereits ein Bezahlsystem haben und die Netswipe-Funktion integrieren wollen; abgerechnet wird per Scan. " Netswipe Processing" ist ein Komplett-System, bei der Jumio auch das Backend-System liefert, hier richtet sich der Preis nach Shop-Größe und Lösung.

Spannend wird es im Herbst, dann soll eine mobile Netswipe-Variante auf den Markt kommen. „Man lädt sich die App auf das Smartphone und kann dann Geld kassieren“, so Mattes. Ob Servicemann, Lieferant oder Nachhilfelehrer.

Die prominenten Teilhaber

An die Netswipe-Idee glauben jedenfalls viele, daher sind auch einige bekannte IT-Größen mit an Bord: Eduardo Saverin, der mit Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat, ist bei Jumio genauso dabei wie der ehemalige Google-Manager Zain Khan, der die Infrastruktur des Suchgiganten aufgebaut hat, Mark Britto, der die Online-Bezahlsysteme von eBay und Amazon entwickelt sowie der NASA-Experte Maarten Linthorst, der die ersten zwei Server zum ARPANET, dem Vorläufer des heutigen Internet, zusammengeschlossen hat. Zum sechsköpfigen Advisory-Board gehören noch Bjorn Evers, ein ehemaliger Online-Gaming-Experte und TJP-Manager Thomas Jungreithmeir an.