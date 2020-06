Mittelstand nicht ausreichend vor Cyber-Attacken geschützt

Die PwC-Experten raten den Betrieben, ihre Beschäftigten regelmäßig über potenzielle Datenrisiken und den Umgang mit Gefahrenquellen aufzuklären. „Auch das sicherste Netzwerk schützt nicht vor Datenverlust, wenn Mitarbeiter sensible Daten unverschlüsselt auf USB-Sticks abspeichern oder ihre Benutzerpasswörter nie ändern“, sagte Fischer.



Nach der Umfrage war gut jedes fünfte Unternehmen schon mindestens einmal Ziel einer Cyber-Attacke. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Betroffenen konnten jedoch nicht genau angeben, welche Bereiche und Daten angegriffen wurden. Dennoch gehe jedes zweite Unternehmen davon aus, dass durch Angriffe kein finanzieller Schaden entstanden sei. In gut jedem dritten geschädigten Betrieb beliefen sich die Verluste demnach auf bis zu 100 000 Euro, noch höhere Schäden identifizierten lediglich drei Prozent der Befragten.



Besonders skeptisch zeigten sich die Befragten bei Thema der Auslagerung von Firmendaten an Internetdienste. 47 Prozent nannten die Speicherung in der Cloud als größtes IT-Sicherheitsrisiko, rund jeder vierte nannte den externen Zugriff auf die Unternehmens-IT mit privatem Smartphone oder Tablet.