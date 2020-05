Nokia experimentierte vor Microsoft-Übernahme mit Android

Trotz einer engen Partnerschaft mit Microsoft in den vergangenen zwei Jahren, fasste Nokia auch Android als mögliches Betriebssystem seiner Handys ins Auge. Wie die New York Times berichtet, wurde konzernintern mit Googles Software als Alternative zu Windows Phone intensiv experimentiert. Bevor der finnische Hersteller zu großen Teilen jüngst an Microsoft verkauft wurde, wurde Android als OS ernsthaft in Betracht gezogen. Ende 2014 hätte die Bindung an Microsoft geendet.