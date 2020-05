Rakuten: "Ebay zu überholen ist in Griffweite"

Abheben gegenüber der Konkurrenz will man sich einerseits dadurch, dass man die Händler und nicht die Produkte in den Mittelpunkt rückt. Die Kundenseite soll vor allem das Bonusprogramm Superpunkte ansprechen. “Sehr bald” will man außerdem mit dem hauseigenen Videostreaming-Portal Wuaki in Österreich starten. Laut Kindl soll es noch in diesem Sommer so weit sein.

Außerdem will man demnächst auch in Österreich mit einer globalen Plattform starten, die es etwa schon in Deutschland gibt. Händler können dann ihre Produkte mit einigen wenigen Klicks nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern anbieten, die ebenfalls mit dieser Plattform arbeiten.

In Zukunft will Rakuten in Österreich noch weiterhin “gesund wachsen”. Noch heuer soll die Zahl der aktiven Händler auf 1000 anwachsen. Langfristig ist es laut Kindl realistisch, dass 40 bis 50 Prozent der österreichischen Online-Shops ihre Produkte über Rakuten verkaufen.

Immer stärker wird auch der Anteil jener Kunden, die mobil über die Plattform einkaufen. Dieser Trend sei laut Kindl bereits in Japan absehbar, wo rund 50 Prozent des gesamten Umsatzes per Smartphone gemacht wird. In Österreich sei der anteilige Wert derzeit nur etwa halb so groß, jedoch ebenfalls stark am Wachsen.