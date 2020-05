SAP will Softwarefirma Concur um 8,3 Mrd. Dollar kaufen

Der deutsche Dax-Konzern will Concur, einen US-Anbieter von Firmensoftware für Reisemanagement und Reisekostenabwicklung, für rund 8,3 Mrd. US-Dollar (6,45 Mrd. Euro) übernehmen. Es wäre die teuerste Übernahme in der Geschichte des Softwarekonzerns.

„Es geht nicht darum, was wir dafür zahlen, sondern was wir damit machen“, sagte SAP-Chef Bill McDermott der Nachrichtenagentur dpa am Freitag. Mithilfe der Übernahme will SAP nicht nur sein Angebot im sogenannten Cloud-Geschäft mit Software, die im Abo-Modell von fremden Servern angeboten wird, ausbauen. Der Softwarekonzern erweitert auch sein Handelsnetzwerk, auf dem seine mehr als 250.000 Firmenkunden miteinander in Kontakt treten können.