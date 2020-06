Wegen Online-Handels verschwinden 50.000 Geschäfte

„Bis 2020 könnten in Folge des Strukturwandels 50.000 Standorte vom Markt verschwinden“, sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser am Dienstag in Berlin.

„Schon heute berichten viele Händler von sinkenden Kundenfrequenzen. Das ist besonders für die innenstädtischen Händler ein Problem.“ Dazu trage neben der wachsenden Online-Konkurrenz auch der demografische Wandel bei.