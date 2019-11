weXelerate eröffnet zweiten Innovation Hub

Das größte Innovation Hub in Zentral- und Osteuropa befindet sich in Wien. Nun wird ein zweiter weXelerate-Standort in Dornbirn eröffnet.

weXelerate begleitet und unterstützt Großunternehmen hinsichtlich ihrer Innovationsprozesse - erst in Wien, und jetzt in Dornbirn. Das rund 2.000 Quadratmeter große Gebäude wurde in der Bahnhofstraße 15 feierlich eröffnet. Hier richtet sich das Angebot speziell nach den Anforderungen der Unternehmen aus der Bodenseeregion.

Leistungsschau von Start-ups

Durch die Eröffnungszeremonie haben Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, der Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg Martin Ohneberg und Michael Gebhard von der Bank für Tirol und Vorarlberg geführt. Mit der Podiumsdiskussion „Open Innovation – Best Practices & Nightmares“ sowie einer Leistungsschau ausgewählter Start-ups aus dem weXelerate-Ökosystem für den Industriestandort Vorarlberg mit 4titoo, E-bot7, SFM Systems, Cloudstorm, Alta Sigma, AAAccell, actesy und Yukka Lab wurde das Programm aufgerundet.