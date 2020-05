Wiener Software visualisiert Big Data am Smartphone

Ein Beweis, dass die Plattform gelungen ist, zeigt sich an den Partnern, die Braintribe überzeugen konnte. Sie werden mithelfen, Tribefire zu einem globalen Erfolg zu führen. Braintribe hat bereits Partner in den USA gefunden, mit denen sie gemeinsam zuerst den US- und dann den globalen Markt aufrollen wollen. Neben Cisco und Kapsch ist auch Samsung von der österreichischen Lösung überzeugt. „Business-Kunden haben PC und Laptop, aber sie sehnen sich danach, coole Devices wie Tablets, Phablets oder Smartphones einsetzen zu können“, sagt Mark Winkler, B2B-Direktor bei Samsung Österreich. Stefan Ebner von Braintribe ergänzt: „Bislang habe es noch keine nahtlose Lösung gegeben, wie die Enterprise-Daten in mobilen Umgebungen effizient genutzt werden können. Tribefire ist so etwas wie ein Missing Link in der effizienten, mobilen Nutzung von Big Data im Unternehmenskontext. Wir modellieren Informationen aus verschiedenen Quellen aus Sicht des Nutzers, dem es vollkommen egal ist, wo die Daten liegen. “ Hinzu komme laut Winkler, dass Lösungen für die effizientere und sichere Nutzung von hochsensiblen Unternehmensdaten global auf großes Interesse stoßen und so die gemeinsame Lösung das Potential zum österreichischen Exportschlager hat.