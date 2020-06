75 Prozent bevorzugen eine Papierrechnung

Seit langem sorgen kostenpflichtige Papierrechnungen - wie etwa in der Telekombranche - für Ärger bei Konsumentenschützern und weniger Umsatz bei der Österreichischen Post. Laut einer heute von der Post präsentierten Umfrage (Sample: 750 Personen), bleibt für ein Drittel der Empfänger von Rechnungen via Mail diese Zustellung aber auch nicht kostenlos - denn sie drucken die E-Rechnung sicherheitshalber aus, wodurch die E-Rechnung-Anbieter die Kosten auf die Kunden abwälzen, so Postchef Georg Pölzl am Dienstag vor Journalisten.

Dabei würden drei von vier Österreichern die Papierrechnung gegenüber der Elektro-Post bevorzugen. Aber jede zweite Handy- oder Festnetzrechnung wird mittlerweile nur mehr auf dem digitalen Weg zugestellt, geht aus der Ifes-Umfrage hervor.