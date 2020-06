Ältestes Batmobil der Welt wird versteigert

Das älteste bekannte Batmobil kommt unter den Hammer. In den USA wird das offiziell vom Comic-Verlag DC umgestaltete Fahrzeug von Montag an bis zum 6. Dezember versteigert. Das Auktionshaus Heritage Auctions erhofft sich davon bis zu 500 000 US-Dollar (402 000 Euro), wie es in Dallas mitteilte.