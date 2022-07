15-Sekunden-Trailer: Amazon teast Herr-der-Ringe-Serie

„Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ soll am 2. September auf Amazon Prime erscheinen. Nachdem in den vergangenen Monaten ein erster Trailer sowie Bilder der Serie erschienen sind, hat der Streaming-Dienst nun ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht.

Das 15-sekündige Video verrät erwartungsgemäß nicht viel. Es zeigt einen vom Himmel herabfallenden Meteor, auf dem sich die von den Fans als „Meteor Man“ bezeichnete Kreatur befinden dürfte. Was es mit der Figur genau auf sich hat, darüber gibt es bislang nur Theorien . Die Serienverantwortlichen haben diesbezüglich noch nichts genaueres bekanntgegeben.

Schlüsselereignisse des 2. Zeitalters

Die Handlung von „Die Ringe der Macht“ spielt im 2. Zeitalter von Mittelerde, Tausende Jahre vor den Ereignissen der Herr-der-Ringe-Filmtrilogie. Sie zeigt somit die Hintergrundgeschichte der Original-Reihe, die auf J. R. R. Tolkiens Büchern „Die Kinder Hurins“ sowie „Das Silmarillion“ basieren dürfte.

Laut den Show-Verantwortlichen wird die Serie Schlüsselereignisse des Zeitalters behandeln: Den Aufstieg Saurons, den Fall von Númenor, die letzte Allianz der Eldar und der Menschen - und natürlich das Schmieden der legendären Ringe.

Teure Adaption

Amazon greift tief in die Tasche, um mit der Hintergrundgeschichte zu Herr der Ringe an den Erfolg der originalen Reihe anzuknüpfen. Laut Vanity Fair hat der Konzern allein für die Rechte an der Adaption 250 Millionen Dollar (221 Millionen Euro) ausgegeben. Für die Produktion der 1. Staffel zahlte Amazon fast das Doppelte.

Bei der Größe der Produktion ist der Betrag aber kaum verwunderlich: 22 Hauptdarsteller*innen sollen in mehreren Handlungssträngen vorkommen, darunter unter anderem Robert Aramayo als Elb Elrond, Maxim Baldry als König der Menschen von Gondor, Sophia Nomvete als Zwergenprinzessin Disa und Morfydd Clark als Elben-Zauberin Galadriel.

Der nun veröffentlichte Teaser soll übrigens nur ein Vorgeschmack auf einen weiteren Trailer am 14. Juli sein. Ob dieser länger ausfällt, bleibt abzuwarten.