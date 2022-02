Erster Trailer für Herr-der-Ringe-Serie veröffentlicht

Nachdem vor wenigen Tagen erste Bilder sowie der Titel der neuen Herr der Ringe-Serie den Weg an die Öffentlichkeit fanden, veröffentlichte Amazon am Sonntag den ersten Trailer der lang ersehnten Fantasy-TV-Serie. Das Video zu Die Ringe der Macht wurde erstmals während des Super-Bowl , dem Finale der US-amerikanischen Football-Profiliga, ausgestrahlt.

Teure Produktion

Amazon greift tief in die Tasche, um mit der Hintergrundgeschichte zu Herr der Ringe an den Erfolg der originalen Trilogie anzuknüpfen. Laut Vanity Fair hat das Unternehmen allein für die Rechte an der Adaption 250 Millionen Dollar (221 Millionen Euro) ausgegeben. Für die Produktion der ersten Staffel zahlte Amazon fast das Doppelte.

Bei der Größe der Produktion sind die hohen Kosten kein Wunder: 22 Hauptdarsteller*innen sollen in mehrere Handlungssträngen spielen. Darunter unter anderem Robert Aramayo als Meister Elrond, Maxim Baldry als König von Gondor und Morfydd Clark als Elbin Galadriel.