Sowjetische Verfilmung von "Herr der Ringe" auf YouTube aufgetaucht

06.04.2021

Die sowjetische Adaption von "The Lord of the Rings" wirkt bemüht und etwas aus der Zeit gefallen.

30 Jahre lang galt die sowjetische Verfilmung von J.R.R. Tolkiens "The Lord of the Rings" als verschwunden. Nun ist die TV-Adaption aus dem Jahr 1991 auf YouTube aufgetaucht. In 2 Videos, die jeweils eine Stunde dauern, kann man sich die sowjetische Version von "Herr der Ringe" kostenlos auf dem Videoportal ansehen. Hochgeladen wurde das Epos vom russischen Channel 5, Nachfolger des ursprünglichen Leningrad Television.

Mehr Theater als Film Im Fokus des sowjetischen Films steht der erste Teil der Trilogie "The Fellowship of the Ring". Die Filmemacher haben dabei zahlreiche Aspekte in den Mittelpunkt gerückt, die bei dem populären Kinohit aus dem Jahr 2001 vernachlässigt wurden. Die bildliche Gestaltung ist geprägt durch das relativ schmale Budget, das den Filmemachern zur Verfügung stand: Vielfach sind Fake-Hintergründe zu sehen und die Spezialeffekte lassen ebenso zu wünschen übrig. Insgesamt erinnert die Verfilmung mehr an eine Theateraufführung als einen Film. Gesprochen wird natürlich auf Russisch. Nichtsdestotrotz sind die automatisch generierten YouTube-Untertitel in der Lage, das Wesentliche zu übersetzen.

"Herr der Ringe"-Serie auf Amazon Prime Mit der sowjetischen Verfilmung können sich Mittelerde-Fans die Zeit vertreiben, bis die lang erwartete "Herr der Ringe"-Serie auf Amazon Prime erscheint. Viel ist noch nicht bekannt. Lediglich eine Landkarte und kurze Clips über die beteiligten Crew-Mitglieder wurden bislang veröffentlicht. Ebenso wurde noch kein fixes Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Fest steht jedenfalls, dass die erste Episode der "Herr der Ringe"-Serie noch in diesem Jahr auf dem Amazon-Streamingdienst zu sehen sein wird.