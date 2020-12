Unsere 22 Streaming-Tipps gegen Lockdown-Langeweile

David Lynch’s Weather Report (YouTube)

Wahrscheinlich gibt es Aufregenderes als das Wetter in Los Angeles. Ganz sicher aber gibt es wenig Beruhigenderes und Erbaulicheres als David Lynch, wenn er nach einem kurzen Blick aus dem Fenster darüber berichtet. Zwischen Temperaturansage und Ausblick auf den Rest des Tages streut der Kultregisseur ("Blue Velvet", "Twin Peaks") in seine zuletzt wieder fast täglich aktualisierten Schlaglichter auf das Wettergeschehen kurze Gedanken ein, erzählt, dass er an John Lee Hooker oder die Shirelles gedacht hat, oder hält einfach einen Apfel in die Kamera, bevor er seine Zuseher wieder in den Tag entlässt: "It looks like we are going to be enjoying blue skies and golden sunshine all along the way."