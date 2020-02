Netflix führt Top-10-Listen für Filme und Serien ein

Zustandekommen unklar

Die Funktion ist bereits auf Netflix verfügbar. In der allgemeinen Top-Liste für Österreich finden sich dort die Titel "Liebe macht blind", "Das Letzte, was er wollte", "Better Call Saul", "Locke & Key" und " Narcos: Mexico" auf den ersten fünf Plätzen. Damit wird schnell klar, dass die Netflix-Eigenproduktionen einen dominanten Platz einnehmen. Die Top-10-Serien-Liste für Österreich hat mit "Big Bang Theory" eine externe Serie aufgeführt. Lediglich in der Filmliste wurden nur die Plätze 1, 2 und 4 mit Netflix-Filmen belegt.

Wie die Liste zustande kommt ist unklar. Netflix gibt lediglich an, täglich die "beliebtesten" Inhalte des jeweiligen Landes zu ermitteln, aber nicht, wie diese Beliebtheit gemessen wird. Erst kürzlich hat Netflix die Zeit verkürzt, nach der ein Film oder eine Serie als "angesehen" gilt. Früher hatten Zuschauer 70 Prozent einer Episode sehen müssen, nun sind es lediglich 2 Minuten. So wurde The Witcher von 76 Millionen Haushalten abgerufen und damit zur am meisten gesehenen Serie des Streaming-Dienstes.