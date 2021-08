Amazon gibt Startdatum für „Herr der Ringe“-Serie bekannt

Amazon s lange erwartete „Herr der Ringe“ -Serie hat ein Veröffentlichungsdatum. Die Verfilmung von J. R. R. Tolkiens Fantasy-Saga werde am 2. September 2022 auf Prime Video Premiere feiern, gab Amazon am Montag auf Twitter bekannt.

Der Tweet wurde innerhalb kürzester Zeit 30.000 Mal geliked. Die Fans des Fantasy-Epos dürften also voller Vorfreude sein. Darin ist auch das erste Bild aus der Serie zu sehen. Es zeigt eine weißgekleidete Figur, die in einer szenischen Landschaft mit dem Rücken zur Kamera steht. Auf Twitter wurde bereits darüber spekuliert, was das Bild noch zeigt. Vermutet wird etwa, dass im Hintergrund die beiden Bäume von Valinor zu sehen sind.

Prequel zur Kinotrilogie

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel seien vor kurzem in Neuseeland abgeschlossen worden, teilte Amazon weiter mit. Die Serie ist eine Art Prequel zur „Herr der Ringe“-Kinotrilogie von Peter Jackson, die weltweit mehr als 3 Milliarden Dollar einspielte, und ist 1.000 Jahre davor angesiedelt.

Amazon hatte sich die Rechte 2017 gesichert und gab 250 Millionen Dollar aus. Insgesamt dürfte die Serienproduktion mehr als eine Milliarde Dollar kosten, hieß es. Geplant sind mehrere Staffeln. Zum Ensemble gehören unter anderem Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Ema Horvath und Benjamin Walker. Regie führt unter anderen der Spanier Juan Antonio Bayona.