Aus für MySpace Deutschland

Den massiven Einsparungen beim Social Network MySpace.com soll auch die Niederlassung in Deutschland zum Opfer fallen. Das gab der Konzern gestern (Ortszeit) in Santa Monica bekannt. Demnach wird die Fox Interactive Media Germany GmbH, welche für MySpace Deuschland zuständig ist, nach Abschluss aktueller Kampagnen komplett geschlossen. In der Zweigstelle arbeiten 30 Beschäftigte, die von der Schließung betroffen sind.

Diese Maßnahme ist Teil einer größeren Entlassungswelle, der etwa die Hälfte der gesamten Belegschaft zum Opfer gefallen ist.

(futurezone)