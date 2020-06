BBC will angeblich Jugend-Digitalkanal Sparzwang opfern

BBC3 hat in den vergangenen elf Jahren so beliebte Serien wie "Little Britain" und "Torchwood" produziert, die sich durch selbstkritische Komik auszeichnen. Stars und Anhänger des Kanals reagierten empört auf die Pläne, während Kritiker auf fallende Zuschauerquoten verwiesen.

Die BBC hatte 2011 eine Reihe von Fremdsprachendiensten des World Service geschlossen. Ähnliche Pläne zur Schließung von Radio-Musiksendern für junge Hörer waren aber an Protesten von Mitarbeitern und Zuhörern gescheitert.