Bill Gates erklärt die Computer-Welt in Flugzeug-Videos

Statt Versteckte-Kamera- oder Mr.-Bean-Videos will die Fluglinie Alaska Air ihren Passagieren künftig lehrreichere Videos während Kurzstreckenflügen präsentieren. In "How Computers Work" referieren Tech-Größen wie Microsoft-Gründer Bill Gates, XBox-Entwickler Nat Brown oder die frühere Apple-Designerin May Li Khoe über die Arbeitsweise von Computern.