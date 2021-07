Boxkampf: Klage gegen Showtime wegen Streaming-Problemen

Um den Boxkampf zwischen dem ungeschlagenen Boxchampion Floyd Mayweather und dem UFC-Kämpfer Conor McGregor zu sehen, mussten Kampfsportfans beim Streaminganbieter Showtime 99,99 US-Dollar hinblättern. Da es während des Kampfes zu Qualitätsproblemen und Ausfällen des Livestreams kam, haben verärgerte Kunden jetzt eine Sammelklage eingereicht, wie Slashdot berichtet. Das Boxduell hätte in HD-Qualität in 1080p-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde übertragen werden sollen, viele Kunden berichteten aber von körnigen Bildern, Fehlermeldungen und Ausfällen.

In der Sammelklage wird Showtime vorgeworfen, sein Streaming-Produkt überhastet auf den Markt geworfen zu haben, ohne sicherzustellen, dass genügend Bandbreite für eine Großveranstaltung wie den Mayweather-Kampf zur Verfügung stehe. Die Kläger verlangen für jeden Teilnehmer an der Sammelklage bis zu 200 US-Dollar Entschädigung. Showtime gibt zu Protokoll, dass es nur eine sehr begrenzte Anzahl an Beschwerden gegeben habe und bietet Betroffenen eine vollständige Kostenrückerstattung an.