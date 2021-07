Britische Königin bekommt Android-Tablet

Die britische Königin Queen Elizabeth II. hat ihrer Kunstsammlung, auch bekannt als Royal Collection, ein etwas ungewöhnliches Stück hinzugefügt. In Mitten zahlreicher Kunstwerke, deren Gesamtwert auf mehrere Miliarden Pfund geschätzt wird, findet sich nun auch das Anroid-Tablet Samsung Galaxy Note 10.1. Das Tablet soll als "digitale Zeitkapsel" für die vergangenen 60 Jahre, in denen die bereits 86-jährige Britin ihr Amt ausübt, dienen. Dazu wurden mehr als 150 Gigabyte an Daten gesammelt, aus denen Vertreter der "Royal Photographic Society" und der "Royal Librarians" eine Auswahl von 60 Einträgen tätigten.

Jubiläumsprojekt

Die mehr als 80.000 Einträge, die im Rahmen des Projekts "Jubilee Time Capsule" gesammelt wurden, sind allerdings nach wie vor online verfügbar. Auch die Wahl des Samsung-Tablets wurde von den Vertretern der Royal Commonwealth Society begründet, die das Projekt leiteten. Demnach habe man kurz über die Anschaffung eines iPads nachgedacht, doch nach Gesprächen mit den beiden Unternehmen habe man sich für das Modell des schärfsten Konkurrenten entschieden.