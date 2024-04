Hier wird zu viel Solarstrom zum Problem

Der sehr sonnige US-Bundesstaat Kalifornien ist eigentlich perfekt für Solaranlagen. Mit Stand Ende 2023 beträgt die Gesamtleistung der dort betriebenen Anlagen 46.874 MW. Das ist genug, um 13,9 Millionen Haushalte zu versorgen (via Solar Energy Industries Association). Im US-Ranking liegt Kalifornien damit auf Platz 1.

Doch es kann auch zu viel Strom geben. An sonnigen Tagen wird das Stromnetz inzwischen förmlich überflutet. Ist mehr Energie vorhanden, als benötigt wird, sorgt das für einen negativen Strompreis – ein Problem, das auch in Österreich vorkommt. Hierzulande werden in solchen Situationen Kraftwerke kurzzeitig abgeschaltet. In Kalifornien wird der Strom einfach „weggeworfen“.

Klimaziele vs. Entendiagramm

Wie die Washington Post berichtet, hat der Bundesstaat inzwischen die Förderungen für Solardächer zurückgeschraubt. Das widerspricht aber der Politik, die er verfolgt. Kalifornien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 60 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Neben Solarstrom soll auch Windenergie genutzt werden. Bereits jetzt stammen 28 Prozent des Stroms aus Sonnenenergie.

Mit dem Problem des temporären Stromüberflusses müssen sich Netzbetreiber weltweit auseinandersetzen. Eine Ursache ist, dass Sonnenstrom genau dann am meisten Energie liefert, wenn er am wenigsten gebraucht wird. Morgens, abends und nachts schießt der Bedarf nach oben und fällt zum Mittag stark ab. Das zeigt sich in einem u-förmigen Diagramm, welches auch als „Entenkurve“ (Duck Curve) bekannt ist. Es wurde bereits 2013 vom kalifornischen Netzbetreiber CAISO beschrieben.

